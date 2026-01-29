Gobierno de Trump suspende a dos agentes de inmigración involucrados en tiroteo en Minneapolis

Escuchar
La policía coloca cinta adhesiva mientras los manifestantes se reúnen afuera del hotel donde se cree que se hospeda el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, EE.UU., el 26 de enero de 2026 | Foto: EFE/EPA/CRAIG LASSIG

Por Agencia AFP

El gobierno de Donald Trump dijo el miércoles que dos agentes de inmigración involucrados en el tiroteo fatal de un civil en Minneapolis fueron suspendidos, luego de que el presidente arremetiera contra el alcalde de la ciudad a pesar de haber prometido “desescalar” la situación.

