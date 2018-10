Google despidió a casi 50 personas en dos años por acusaciones de acoso sexual

Google despidió a 48 empleados, incluidos trece gerentes de alto rango, por denuncias de acoso sexual en los últimos dos años, aseguraron Sundar Pichai y Eileen Naughton, CEO y vicepresidente de operaciones de la compañía, respectivamente.

Las autoridades del gigante estadounidense emitieron un comunicado a todos sus empleados en respuesta a la denuncia de "The New York Times" de que la empresa encubrió a tres importantes ejecutivos por supuesto acoso sexual.

De acuerdo con el medio estadounidense, Google tuvo la oportunidad de despedir a Andy Rubin, creador del software móvil Android, en el año 2014 tras considerarse creíbles las investigaciones sobre acoso sexual a una compañera de trabajo.

Sin embargo, la empresa no lo hizo y le pagó al alto ejecutivo por su salida US$ 90 millones. El acuerdo estipulaba que Rubin se recibiría US$ 2 millones mensuales durante los próximos cuatro años.

Andy Rubin, creador del software móvil Android. | Foto: AFP Andy Rubin, creador del software móvil Android. | Foto: AFP

Larry Page, uno de los creadores de la compañía, manifestó a través de un comunicado público en 2014 su agradecimiento a Rubín por su trabajo en Google y le deseó lo mejor en sus próximos proyectos.

A partir de estos hechos difundidos, un portavoz del ejecutivo negó al NYT las acusaciones y las declaró infundadas. Mientras tanto, Google buscó inmediatamente defender sus políticas laborales y aseguró que se están adoptando las medidas respectivas.

Según "The New York Times", los otros dos altos ejecutivo a los que Google habría encubierto son Amit Singhal y Richard DeVaul.

-El descargo de Google-

El medio especializado en tecnología The Verge, divulgó la carta íntegra que Sundar Pichai (CEO de Google) y Eileen Naughton (Vicepresidente de Operaciones de Personal) enviaron hoy a todos sus trabajadores:

Hola a todos,



La historia de hoy en "The New York Times" fue difícil de leer.



Nos tomamos muy en serio el asegurarnos de proporcionar un lugar de trabajo seguro e inclusivo. Queremos asegurarle que revisamos todas las quejas sobre acoso sexual o conducta inapropiada, investigamos y tomamos medidas.

En los últimos años, hemos realizado una serie de cambios, que incluyen una línea cada vez más dura sobre la conducta inapropiada de las personas que ocupan puestos de autoridad: en los últimos dos años, 48 personas han sido despedidas por acoso sexual, incluidas 13 que eran gerentes sénior de rangos mayores. Ninguna de estas personas recibió un paquete de salida.

En 2015, lanzamos Respect@ y nuestro informe anual de investigaciones internas para brindar transparencia sobre este tipo de investigaciones en Google. Como sabemos que informar sobre el acoso puede ser traumático, proporcionamos canales confidenciales para compartir cualquier comportamiento inapropiado que experimente o vea. Apoyamos y respetamos a los que han hablado. Puedes encontrar muchas formas de hacerlo en go/saysomething. Puede hacer un reporte de forma anónima si lo desea.

También hemos actualizado nuestra política para exigir que todos los VP y SVP revelen cualquier relación con un compañero de trabajo, independientemente de la línea de notificación o la presencia de un conflicto.

Nos comprometemos a garantizar que Google sea un lugar de trabajo en el que pueda sentirse seguro para hacer su mejor trabajo y donde haya graves consecuencias para cualquier persona que se comporte de manera inadecuada.



Sundar y Eileen