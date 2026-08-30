El servicio de mapas y posicionamiento global vía satélite de Google ha cambiado el nombre del Lago Ontario a Lago América para los usuarios de Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que su país comparte con Canadá en medio del recrudecimiento del conflicto comercial entre Washington y Ottawa.
El servicio de mapas y posicionamiento global vía satélite de Google ha cambiado el nombre del Lago Ontario a Lago América para los usuarios de Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que su país comparte con Canadá en medio del recrudecimiento del conflicto comercial entre Washington y Ottawa.
En una orden ejecutiva firmada el pasado jueves, Trump instruyó al USGS cambiar el nombre a Lago América.
Aquellos que se conecten desde Canadá seguirán viendo el nombre Lago Ontario, mientras que los que lo hagan desde terceros países verán los dos nombres.
Google hizo lo mismo cuando Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como Golfo de América en enero de 2025 en represalia por lo que él consideraba una respuesta insuficiente del país vecino en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
Los choques dialécticos entre Estados Unidos y Canadá han ido subiendo de tono en los últimos días tras el fracaso de las negociaciones comerciales este mismo mes.
El presidente Donald Trump firmó el jueves 6 de agosto un decreto que impide el llamado "turismo de nacimiento", que consiste en que mujeres extranjeras dan a luz en Estados Unidos para que el hijo adquiera la ciudadanía norteamericana. (AFP)