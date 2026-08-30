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Resumen

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Google Maps pone el nombre de "Lake America" sobre el "lago Ontario" luego de que Trump firmara orden para cambiar el nombre. Foto: Captura de pantalla/Google Maps
Google Maps pone el nombre de "Lake America" sobre el "lago Ontario" luego de que Trump firmara orden para cambiar el nombre. Foto: Captura de pantalla/Google Maps
Por Agencia EFE

El servicio de mapas y posicionamiento global vía satélite de Google ha cambiado el nombre del Lago Ontario a Lago América para los usuarios de Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre de este cuerpo de agua que su país comparte con Canadá en medio del recrudecimiento del conflicto comercial entre Washington y Ottawa.

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