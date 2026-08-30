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Resumen

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Esta imagen, distribuida por el Servicio de Parques Nacionales del Gran Cañón el 30 de agosto de 2026, muestra los restos de los pilares de piedra del puente a lo largo del arroyo Bright Angel tras una crecida repentina. (Foto: AFP).
Esta imagen, distribuida por el Servicio de Parques Nacionales del Gran Cañón el 30 de agosto de 2026, muestra los restos de los pilares de piedra del puente a lo largo del arroyo Bright Angel tras una crecida repentina. (Foto: AFP).
/ J.THOMPSON HANDOUT
Por Agencia AFP

Más de 20 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en un comunicado el domingo.

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