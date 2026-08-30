Más de 20 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina en el Parque Nacional del Gran Cañón, informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos en un comunicado el domingo.

Las inundaciones azotaron el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado, informó el servicio. Agrega que trabaja con las autoridades de Arizona para evacuar a las personas y localizar a los individuos en el área afectada.

El servicio pidió al público cualquier información sobre los desaparecidos, así como de cualquier excursionista que hubiera estado en la zona.

At least 20 people unaccounted for after flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona - officials pic.twitter.com/he0VNiRsLd — BNO News (@BNONews) August 30, 2026

La inundacion comenzo sobre las 14H30 del sabado.

Para el domingo de la mañana, 62 personas habían sido evacuadas, y otras estaban programadas para evacuar, dijo el Servicio de Parques. No se han reportado heridos hasta ahora.

Esta imagen, distribuida por el Servicio de Parques Nacionales del Gran Cañón el 30 de agosto de 2026, muestra los restos de los pilares de piedra del puente a lo largo del arroyo Bright Angel tras una crecida repentina. (Foto: AFP). / J.THOMPSON HANDOUT

La agencia advirtió que era posible que se registraran más tormentas y lluvias intensas hasta el lunes, posiblemente llevando a “inundaciones repentinas adicionales, flujos de escombros, caída de rocas y cambios en las condiciones de los senderos y los ríos”.