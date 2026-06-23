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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en el Hotel Royal durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. (EFE/EPA/YOAN VALAT).
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso aumentar la tarifa para solicitar a la ciudadanía estadounidense en 570 dólares, una medida con la que también podría eliminar las exenciones y descuentos para personas de bajos ingresos.

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