Aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia para “actividades planificadas desde hace tiempo”

Aviones del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) llegarán “pronto” a una base militar estadounidense en territorio de Groenlandia para llevar a cabo “actividades planificadas desde hace tiempo”, según informó ese comando binacional el lunes.

El anuncio del NORAD, una asociación militar de Estados Unidos y Canadá para la vigilancia y la defensa aeroespacial, llega en medio de tensiones por el empeño de Donald Trump de comprar Groenlandia, una vasta isla danesa situada en el Ártico con grandes reservas de minerales y de alto valor geoestratégico.

“Esta actividad ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias. El Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades previstas”, afirmó el NORAD en un comunicado.

Los aviones tienen previsto aterrizar “pronto en la base aérea de Pituffik”, en el oeste de la isla.

“Respaldarán diversas actividades de NORAD planificadas desde hace tiempo, sobre la base de la cooperación de defensa duradera entre Estados Unidos y Canadá, así como el Reino de Dinamarca”, dijo NORAD.

El presidente Donald Trump afirmó el lunes 19 de enero que el mundo no estará seguro a menos que Estados Unidos controle el territorio autónomo danés de Groenlandia, un escenario rechazado de plano por los groenlandeses y los europeos. (AFP)

Consultado por la AFP, el NORAD no ha detallado aún el número de aviones que llegarán a Groenlandia ni el tipo de actividades en las que participarán.

El comando añadió que “realiza de forma rutinaria operaciones sostenidas y dispersas en defensa de Norteamérica”.

