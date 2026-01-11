El senador demócrata de Virginia Tim Kaine habla con los periodistas en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE. UU., el 8 de enero de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Senadores de EE.UU. forzarán un voto para evitar ataques militares de Trump a Groenlandia
Los demócratas forzarán un voto en el , junto a algunos republicanos, para evitar que el presidente de , , lance ataques militares en tras intervenir en Venezuela, anunció este domingo el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia.

Forzaremos un voto en el Senado para que no haya acción militar de EE.UU. en Groenlandia o Dinamarca si necesitamos hacerlo. Vamos a obtener un abrumador apoyo bipartidista de que este presidente es un ridículo por siquiera sugerir esto”, indicó Kaine en el programa ‘Face The Nation’ de CBS.

MIRA AQUÍ: Intervencionismo sin tapujos: después de Venezuela, Trump ya puso sobre la mesa sus nuevos objetivos

El legislador, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y de Fuerzas Armadas, pidió tomar en “serio” y literalmente" las declaraciones de Trump, que el viernes anunció que ha decidido “hacer algo” con el territorio autónomo danés “ya sea por las buenas o por las malas”.

No vamos a hacerlo de la forma difícil, y tampoco vamos a hacerlo de la forma fácil. Vamos a continuar trabajando con Dinamarca como una nación soberana, con la que estamos aliados, y no vamos a tratarlos como un adversario o un enemigo”, comentó el senador.

Kaine fue uno de los impulsores, junto al republicano Rand Paul, de la iniciativa que el Senado aprobó el jueves que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del Gobierno de Trump en Venezuela, lo que contó con el apoyo de cinco republicanos.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se reunirá este lunes con su el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Washington, donde abordará una estrategia de seguridad común de la OTAN en el Ártico ante las pretensiones de Trump de hacerse con el control de Groenlandia.

El mandatario ha sugerido que, tras la operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, ahora podría intervenir en el territorio danés para evitar que “que Rusia o China ocupen Groenlandia”.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)
