El deseo de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos vuelve a tomar presencia en los próximos objetivos del gobierno de Donald Trump, por ello, su asesor Stephen Miller ha sido directo con las intenciones y las justifica con ser una “superpotencia”.
“Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”, señaló el asesor en Seguridad Nacional estadounidense luego de un comunicado respaldado por la portavoz Karoline Leavitt.
MIRA AQUÍ: Trump estudia “varias opciones” para Groenlandia incluyendo “recurrir al ejército” de Estados Unidos
“El presidente y su equipo están debatiendo varias opciones para alcanzar ese importante objetivo para la política exterior y, por supuesto, recurrir al ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe”, señala el mensaje de la Casa Blanca.
En la víspera, Miller se refirió al asunto y aseguró que “nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”. “¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?“, cuestionó a continuación sobre el territorio autónimo dependiente de la corona danesa.
Por su lado, Jeff Landry, enviado especial de Trump para la isla en el ártico, defendió la independencia de Groenlandia con acuerdos económicos ligados a Estados Unidos, descartando que el mandatario norteamericano quiera tomarla por la fuerza.
“Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos”, explicó en una entrevista.
Naturalmente, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha rechazado la injerencia de Trump y advirtió que “si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará”.
