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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el Centro Deportivo Memorial Curtis D. Menard en Wasilla, Alaska, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el Centro Deportivo Memorial Curtis D. Menard en Wasilla, Alaska, el 13 de octubre de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el miércoles que se está preparando el comienzo de una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, y elogió la posición de la isla ártica para la seguridad de Estados Unidos y Europa.

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