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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se dan la mano durante la firma del acuerdo de seguridad sobre Groenlandia el 22 de septiembre de 2026. (Foto de CHIP SOMODEVILLA / Getty Images vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se dan la mano durante la firma del acuerdo de seguridad sobre Groenlandia el 22 de septiembre de 2026. (Foto de CHIP SOMODEVILLA / Getty Images vía AFP).
/ CHIP SOMODEVILLA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron el martes un nuevo acuerdo de defensa que amplía las facilidades militares de Washington en la estratégica isla del Ártico. El pacto permitirá a las fuerzas estadounidenses establecer nuevas zonas de defensa, ampliar sus instalaciones y desplazarse con amplias facilidades por tierra, mar y aire, además de fijar restricciones a la presencia militar y a determinadas inversiones de países que no pertenecen a la OTAN. La firma se dio después de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de hacerse con el control de Groenlandia, lo que plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el poder de EE.UU. sobre la isla?

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