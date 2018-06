Yo fui guardaespaldas del "gurú del sexo" Osho | BBC

En 1981, el carismático pero polémico líder místico de India, el gurú Bhagwan Shree Rajneesh, decidió radicarse a Estados Unidos, donde fundó una comuna de miles de seguidores en una hacienda de 25.000 hectáreas en el estado de Oregón.



Desde los primeros días, Hugh Milne, un escocés, fue discípulo del que llegaron a llamar el "gurú del sexo", pero su sueño de vivir en una comunidad iluminada basada en el amor y la bondad se desplomó de manera espectacular.



Durante un período de cinco años, hubo enfrentamientos con la ley, tensiones con los residentes, incluidos intentos de asesinato, fraude electoral, contrabando de armas y un envenenamiento masivo que todavía está catalogado como el mayor ataque terrorista biológico en la historia de EE.UU.



La popular serie de Netflix Wild Wild Country documentó los hechos de la peculiar secta.



Hugh Milne era de la ciudad de Edimburgo y durante una década siguió íntimamente al místico, de quien se decía tuvo 90 lujosos autos Rolls Royce.



Durante ese período, Bhagwan Rajneesh lo inspiró, se acostó con su novia y lo envió a hacer trabajos forzados.



Durante muchos años, Hugh fue el guardaespaldas de Bhagwan. Su tarea principal era evitar que sus seguidores tocaran al gurú.



En esos 10 años que Hugh estuvo con él, Rajneesh dirigió una rápida expansión de un movimiento que creció de "20 a 20.000 seguidores".



"Esas no son 20.000 personas que salen a comprar una revista", dice Hugh. "Estas son personas que abandonaron sus hogares, sus familias, todo y que trabajan de 60 a 80 horas a la semana sin salario y viven en dormitorios compartidos".



"Ese era el compromiso".

Hugh estuvo cerca de Bhagwan durante casi una década antes de abandonar la comuna.

Hugh, que ahora tiene 70 años, nació en Lanark, que era el único lugar en Escocia donde una mujer podía dar a luz de manera natural.



Se crió en Edimburgo, donde su familia tenía vínculos con la Clínica Kingston, fundada por su abuelo James C. Thomson, que fomentaba tratamientos naturistas como la hidroterapia.



En 1973, con 25 año y después de capacitarse como osteópata, Hugh se fue a India atraído por las enseñanzas de Bhagwan Rajneesh, que había escuchado en casetes de audio.

Rajneesh tenía "dones extraordinarios de percepción y conocimiento", asegura Hugh.

"Cuando conoces a un hombre tan notable, eso tiene un impacto extraordinario en tu ser", señala Hugh, quien en India adoptó el nombre de Swami Shivamurti.



"Pensé 'qué ser tan magnifico, sabio, amable, amoroso y consciente que es'".



"Quería postrarme a sus pies y aprender de él".

Hugh tiene ahora 70 años y vive en California.

Hugh escribió un libro sobre Bhagwan titulado "El dios que falló", aunque explica que el gurú nunca fue un dios en el sentido cristiano.



"Yo lo consideré como un ser humano sumamente evolucionado con extraordinarios dones de percepción y conocimiento", dice.



Cuenta que Bhagwan, que tomó el nombre de Osho en los años antes de su muerte en 1990, era un "camaleón" que se convertía en cualquier cosa que la gente quisiera que fuera.

Bhagwan con uno de sus múltiples Rolls Royces.

Aunque Hugh dice que encontraba las "dharshans" -o reuniones cara a cara- con Bhagwan "muy reveladoras", confiesa que tuvo dificultades viviendo en India.



Al año y medio, Bhagwan Rajneesh empezó a acostarse con la novia de Hugh y envió a este a trabajar en una granja en uno de los lugares más calurosos de India.



Hugh dice que Rajneesh, que tenía unos 40 años en esa época, sostenía darshans "especiales" con las mujeres que lo seguían, a las cuatro de la madrugada.



"Se ganó el apodo gurú del sexo en parte porque hablaba mucho de sexo y orgasmos en sus conferencias públicas y por otra parte porque se sabía muy bien que se acostaba con sus seguidoras", indicó Hugh.

Los discípulos renunciantes o "sanniasines" observan a Rajneesh pasar en su auto por Nueva Jersey, antes de su traslado a Oregón.

Hugh reconoce que estuvo celoso y contempló abandonar el ashram, pero algo le decía que las cosas se resolverían para bien.



"Sabía que él era un gurú del sexo. Era parte del proceso", cuenta.



"Todos éramos sexualmente liberados. Muy pocas personas eran monógamas. En 1973 el contexto era diferente".

Hugh explica que su relación con su novia adquirió una "cualidad nueva" después de los darshans especiales, pero no duró mucho más porque Bhagwan lo envió a una granja a 600 km de distancia.



Cuando regresó se convirtió en el guardaespaldas de Ma Yoga Laxmi, la secretaria personal de Rahneesh.



Ella había sido atacada violentamente cuando a una discípula o sanniasin, como se les llama, le fue negada una darshan.



Laxmi le ordenó a Hugh que cuidara también de Bhagwan.

Hugh era parte del círculo interno del Bhagwan.

Rajneesh afirmaba sentirse incómodo con la idea de no permitir que sus seguidores se le acercaran, pero Hugh asegura que el gurú no podía soportar que la gente lo tocara o le besara los pies.



"Le resultaba desagradable", dice.



Durante los siguientes siete años, Hugh fue uno de los sanniasines de más alto rango, que crearon una "especie de santidad" alrededor de Bhagwan.



Otra persona que formaba parte del círculo interno fue Ma Anand Sheela, que figura de manera prominente en el documental de Netflix sobre la comuna de Oregón.



Sheela era de India, pero hizo sus estudios universitarios en Nueva Jersey y se casó con un estadounidense antes de regresar a estudiar con Bhagwan.

Había un equipo de seguridad de guardaespaldas tipo "samurái" que vestían con uniformes japoneses y practicaban karate.

Hugh trabajó al lado de Sheela administrando la cafetería del ashram en Pune, India, que iba creciendo en tamaño a medida que Bhagwan atraía más seguidores.



Según Hugh, él y Sheela tuvieron una intensa relación amorosa durante un mes antes de que el esposo de ella le pidiera a Rajneesh que le pusiera fin.



Cuando terminaron la relación, la actitud de Sheela hacia Hugh cambió y le empezó a causar problemas a medida que ella subía en la jerarquía del ashram y reemplazó a Laxmi como secretaria personal de Rajneesh.



Fue Sheela la que impulsó el traslado de la comuna a Oregón.



Rajneesh estaba creando polémica en India y quería encontrar el lugar ideal donde establecer y ampliar una comunidad nueva con decenas de miles de seguidores.

Hugh sostiene que la comuna de Oregón fue una gran equivocación.

Sheela compró la granja Big Muddy en Oregón en 1981 sin prestarle mucha atención a la leyes locales y puso a los sanniasines a trabajar para construir una nueva ciudad basada en las creencias del movimiento Rajheesh.



"Considero que Oregón fue una equivocación", dice Hugh. "Fue una selección desastrosa".



Indica que hubo contravenciones de las leyes locales desde un principio.



Sheela y un pequeño grupo de seguidores hicieron todo lo posible para poder continuar con sus planes.

Sheela y Bhagwan frente a uno de sus Rolls Royce.

Eso implicó medidas de hostigamiento e intimidación de personas que vivían el el pueblo aledaño de Antelope, antes de pasar a objetivos más importantes y conspirar para asesinar a funcionarios del gobierno estatal.



Más de 750 personas cayeron enfermas de salmonella cuando las barras de ensaladas en los restaurantes locales fueron envenenadas por los sanniasines en un intento de manipular unas elecciones.



Los seguidores de Rajneesh sostenían que estaban siendo perseguidos por las autoridades y la clase dirigente conservadora, pero Hugh sostiene que fueron autores de sus propios problemas por prestarle poca atención al imperio de la ley.



Llegado abril de 1982, Hugh dice que empezó a tener dudas sobre la comuna.

Sheela montada en el sillín trasero de una motocicleta en Pune, India, alrededor de 1980.

Ya no se trataba de amor y bondad y meditación, señala.



Hugh se dedicaba a trabajar como osteópata en el centro de salud en la hacienda.



Los sanniasines, que trabajaban entre 80 y 100 horas semanales para construir la comuna, se estaban "desbaratando".



Él afirma que las órdenes de Sheela de cómo tratarlos cuando llegaban al centro de salud eran "inhumanas".



"Ella decía, 'dales un inyección y ponlos a trabajar de nuevo'", expresa.

El ashram en Pune, después de la lección matutina.

En otra ocasión, le prohibieron ir a buscar a un amigo que había zozobrado en una canoa en el río y le ordenaron que siguiera trabajando.



"Pensé que nos estábamos convirtiendo en un monstruo", dice. "¿Por qué sigo aquí?"



Hugh abandonó Oregón en noviembre de 1982.



"Durante un tiempo me sentí como un caso perdido", confiesa. "Estaba tan confundido y deshecho que no podía lidiar con las cosas".



Estuvo seis semanas internado en un hospital psiquiátrico antes de tratar de reconstruir su vida.



Dice que pasó un tiempo trabajando como osteópata en Edimburgo, antes de trasladarse a Londres, Zúrich y California, donde vive desde 1985.



Asegura que la mayoría de los eventos descritos en el documental de Netflix Wild Wild Country tuvieron lugar después de su partida y que supo muy poco del grado de lo que Sheela estaba haciendo.



Pero, ¿Rajneesh estaba al tanto de lo que Sheela y sus seguidores pretendían?



"No me queda ninguna duda de que sabía", afirma.