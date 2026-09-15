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Resumen

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Un F/A-18 Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Caza y Ataque (VFA) 102, aterrizando a bordo del portaaviones clase Nimitz USS George Washington (CVN 73), el 13 de septiembre de 2026. (Marina de los Estados Unidos / AFP)
Un F/A-18 Super Hornet, perteneciente al Escuadrón de Caza y Ataque (VFA) 102, aterrizando a bordo del portaaviones clase Nimitz USS George Washington (CVN 73), el 13 de septiembre de 2026. (Marina de los Estados Unidos / AFP)
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Por Agencia AFP

La guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto, informó el martes la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

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