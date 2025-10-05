El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Hotel Lotte Palace en Nueva York, el 24 de septiembre de 2025. (Foto de Stefan Jeremiah / POOL / AFP)
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Hotel Lotte Palace en Nueva York, el 24 de septiembre de 2025. (Foto de Stefan Jeremiah / POOL / AFP)
Los bombardeos israelíes en Gaza tienen que acabar para liberar a los rehenes, dice Marco Rubio
debe detener los bombardeos sobre para que el grupo terrorista pueda liberar a los rehenes, afirmó el domingo el secretario de Estado estadounidense, .

Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar”, declaró Rubio en la cadena CBS News.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de Trump para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes

No puede haber una guerra en medio de todo esto”, afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN conocido este domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamás tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para el fin de los combates y la liberación de los cautivos en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había “desafíos logísticos” que abordar para allanar el camino a la liberación de los rehenes.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán “aún más difíciles” de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamás.

MÁS INFORMACIÓN: Hamás quiere alcanzar un acuerdo y empezar “inmediatamente” intercambio de prisioneros, afirma alto dirigente

No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo”, declaró a la NBC.

Trump dijo a CNN que esperaba “pronto” claridad sobre si el grupo palestino estaba comprometido con la paz.

Añadió que si Hamás se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una “extinción total”.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

