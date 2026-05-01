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Manifestantes participan en una protesta contra la intervención militar estadounidense en Irán cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 7 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP)
Manifestantes participan en una protesta contra la intervención militar estadounidense en Irán cerca de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 7 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas, reveló este viernes una encuesta de The Washington Post, ABC e Ipsos.

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