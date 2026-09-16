El presidente estadounidense Donald Trump no es el único que se queja del aumento del precio del diésel: de Francia a Siria, pasando por Guatemala y Bolivia, crece en todo el mundo el malestar por la drástica subida de los carburantes.

En Guatemala, dos policías fueron heridos de bala la semana pasada en un enfrentamiento con manifestantes por el alza del precio de los combustibles; mientras que, en el sur de Francia, cientos de pescadores bloquearon durante varios días depósitos de petróleo y afirman que, aunque levantaron los piquetes este miércoles, mantendrán “la presión”.

Ange Natoli, representante de los pescadores, declaró a la AFP que quiere mantener la movilización hasta que sean recibidos por la ministra de Pesca, Catherine Chabaud.

“Ya no ganamos dinero, ya no podemos salir adelante; el precio del diésel ha subido muchísimo, se ha duplicado en seis meses. Ya no podemos seguir así”, afirmó Brice Rousseau, un pescador que participó en el bloqueo.

En Estados Unidos, el diésel marcó el martes un nuevo récord de 6,27 dólares por galón (3,78 litros), como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

En Siria, las manifestaciones se multiplican desde hace varios días.

En la ciudad de Qamishli, de mayoría kurda, cientos de personas marcharon el martes portando pancartas con los lemas “¡No a la política del hambre!”, “¡No a la subida de los precios de los carburantes!” y “¡Protejan los medios de subsistencia del pueblo!”.

“Reclamamos nuestros derechos. Los precios del gasóleo deben volver a lo que eran, al igual que los del pan (...) deben plegarse a las demandas del pueblo”, afirmó Jansa Nehmat, de 48 años.

El precio del petróleo de EE.UU. bajó el lunes a niveles históricos. Foto: AFP / KAREN BLEIER / KAREN BLEIER

El gobierno de Bolivia bajo presión

Cientos de campesinos se manifestaron a principios de este mes en Cochabamba, en Bolivia, contra un decreto que duplicó el precio del diésel para determinadas categorías.

El precio pasó de 0,8 a 1,5 dólares por litro de diésel para los consumidores que compran grandes cantidades, entre ellos los productores agrícolas.

En Guatemala, desde hace dos meses, sindicatos y asociaciones de comerciantes reclaman, con manifestaciones y bloqueos de carreteras, una intervención del Estado para reducir los precios en los surtidores, que han provocado un aumento del costo de los productos de primera necesidad y del transporte.

El diésel pasó de unos 3,4 dólares por galón en febrero a 5,7 a finales de agosto y en la protesta de la semana pasada los manifestantes quemaron vehículos y motocicletas, incluida una de la policía. Una decena de personas fueron detenidas.

“Movilización total” en Francia

En Estados Unidos todas las miradas están puestas en la Reserva Federal (Fed), el banco central, que estudia subir sus tipos de interés, en contra de la opinión del presidente.

Desde hace varias semanas, crecen las voces procedentes de la Casa Blanca que sugieren que una subida de tipos sería “antipatriótica”.

En otras partes del mundo, los políticos en campaña denuncian el aumento de los precios y sus consecuencias.

En Francia, a siete meses de las elecciones presidenciales, el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon critica que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés la semana pasada. “El BCE nos lleva contra un muro”, escribió en X.

Incluso el presidente, Emmanuel Macron, pidió este miércoles al Gobierno una “movilización total” sobre el “abastecimiento” y el “control de los precios” de los carburantes, según un portavoz.