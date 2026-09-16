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Resumen

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Manifestantes bloquean una carretera con neumáticos en llamas en protesta por el aumento del precio del combustible en Al-Bab, al noreste de Alepo, en el norte de Siria, el 14 de septiembre de 2026. Foto: BAKR ALKASEM / AFP
Manifestantes bloquean una carretera con neumáticos en llamas en protesta por el aumento del precio del combustible en Al-Bab, al noreste de Alepo, en el norte de Siria, el 14 de septiembre de 2026. Foto: BAKR ALKASEM / AFP
/ BAKR ALKASEM
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump no es el único que se queja del aumento del precio del diésel: de Francia a Siria, pasando por Guatemala y Bolivia, crece en todo el mundo el malestar por la drástica subida de los carburantes.

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