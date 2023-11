Los hospitales y los pacientes que se encuentran en su interior “deben ser protegidos”, dijo este martes la Casa Blanca cuando se le preguntó por la operación israelí en desarrollo dentro del mayor centro hospitalario de Gaza, Al Shifa.

🇵🇸🇮🇱 | AHORA - GUERRA ISRAEL-GAZA: Durante la conversación telefónica con doctores del hospital Al Shifa se escuchan explosiones. pic.twitter.com/Wa1l8VvAZT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 15, 2023

“No entraremos en detalle sobre una operación militar israelí en curso. Como hemos dicho, no respaldamos atacar un hospital desde el aire y no queremos ver disparos en un hospital donde gente inocente, desamparada y enferma trata de recibir cuidados médicos (...) Hospitales y pacientes deben ser protegidos”, dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

