Trump dice que Netanyahu tendrá su “apoyo total” en Gaza si Hamás rechaza su plan

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes que Israel podrá contar con su “apoyo total” si Hamás rechaza su plan de paz para Gaza, en rueda de prensa junto al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Israel se retirará “por etapas” de Gaza si el acuerdo es implementado, añadió el mandatario ante los periodistas.

El acuerdo, que aún deberá ser ratificado formalmente por ambos países, debe ser aceptado por el movimiento Hamás, atrincherado en Ciudad de Gaza y con decenas de rehenes en su poder.

“Estamos como mínimo muy, muy cerca (...) y quiero agradecer a Bibi por realmente involucrarse y hacer su trabajo”, dijo Trump, refiriéndose a Netanyahu por el diminutivo de su nombre.

A su lado, Netanyahu declaró su apoyo a ese plan “para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, [que] traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”.

Papel mojado sin Hamás

Sin el acuerdo de Hamás, que sigue pretendiendo negociar condiciones a pesar de su precaria situación, el acuerdo será papel mojado, reconocieron los mandatarios.

Israel puede contar con el “apoyo total” de Estados Unidos para continuar con sus operaciones si los islamistas de Hamás no aceptan el pacto, que es también respaldado por gran parte de los países árabes de la región, aseguró Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Israel “mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad” de ese minúsculo territorio enclavado entre su territorio y el de Egipto, explicó Netanyahu.

La Autoridad Palestina “no tiene ningún papel” en todo este proceso, a no ser que emprenda “cambios radicales”, advirtió.

El plan, entre otros puntos, contempla, una vez desarmado Hamás, “una fuerza de estabilización internacional temporal”, indicó el primer ministro de Israel.

Según medios de prensa, a cambio, Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos algunos condenados a cadena perpetua.