El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla con la prensa en el Capitolio de Estados Unidos, el 7 de febrero de 2025. Foto: Oliver Contreras / AFP
/ OLIVER CONTRERAS
Agencia AFP
Agencia AFP

El enviado estadounidense Jared Kushner se reúne con Netanyahu para hablar de la tregua en Gaza
El enviado estadounidense Jared Kushner se reúne con Netanyahu para hablar de la tregua en Gaza

El enviado estadounidense Jared Kushner se reúne con Netanyahu para hablar de la tregua en Gaza

El enviado estadounidense para Medio Oriente, , se reunió este lunes en Jerusalén con el primer ministro israelí, , en un esfuerzo por asegurar el frágil alto el fuego en la Franja de Gaza.

La tregua, en vigor desde el 10 de octubre, permitió detener en gran medida la guerra que estalló tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Francisco Sanz

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes que Israel aplicará “con puño de hierro” sus acuerdos de alto el fuego en el Líbano y Gaza y advirtió: “Quien intente hacernos daño, le haremos daño”.

“Estamos decididos a aplicar con puño de hierro los acuerdos de alto el fuego existentes contra aquellos que buscan nuestra destrucción”, afirmó Netanyahu.

Los medios israelíes informaron que la visita de Kushner coincide con los esfuerzos estadounidenses para preparar la siguiente fase de la tregua.

La próxima etapa tiene previsto abordar cuestiones delicadas como el desarme de Hamás, la reconstrucción de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes del territorio palestino.

En las últimas semanas, se realizaron , como parte de la primera parte del acuerdo de cese el fuego.

Concretamente, Hamás devolvió a los 20 rehenes que seguían vivos en Gaza, así como los restos de 24 cautivos, entre ellos 21 israelíes.

Trabajadores de la Cruz Roja ayudan en la búsqueda de cuerpos de rehenes israelíes en el este de la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber
Trabajadores de la Cruz Roja ayudan en la búsqueda de cuerpos de rehenes israelíes en el este de la Franja de Gaza. Foto: EFE/EPA/Mohammed Saber

Cuatro cadáveres de rehenes asesinados en el ataque de octubre de 2023 aún permanecen en el territorio costero.

Israel, a cambio, y devolvió los cuerpos de 315 cautivos palestinos.

La segunda parte del acuerdo de tregua se anuncia complicada, ya que el grupo palestino ha insistido repetidamente en que no renunciará a sus armas.

Los planes también incluyen el despliegue de una “fuerza de estabilización internacional” liderada por tropas estadounidenses para asegurar la seguridad en el territorio.

En el terreno, los habitantes expresan temor e incertidumbre. “Todavía no nos sentimos en seguridad”, declaró a AFP Salma Abu Shawish, de 40 años. La mujer, que vive en el campo de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja, señaló que aún hay disparos y bombardeos esporádicos.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

