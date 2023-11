El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles en California que alberga ciertas esperanzas de que se alcance un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos por Hamás desde su sangriento ataque del 7 de octubre a Israel.

“No me quiero adelantar porque no sé lo que ha pasado en las últimas cuatro horas, pero hemos logrado gran cooperación con Qatar (...) Voy a parar aquí, pero estoy levemente esperanzado”.

Catar es un mediador clave en las negociaciones sobre la liberación de los rehenes cautivos de Hamás, que las autoridades israelíes cifran en unas 240 personas.

Biden, en rueda de prensa a la salida de una extensa reunión con su par chino Xi Jinping, también dijo que Washington discutió con Israel “para que fuera extremadamente cuidadoso” en su cerco militar a Al Shifa, el principal hospital de Gaza.

El ejército israelí continúa su operación en el hospital Al Shifa, lo que ha despertado críticas y preocupación internacional por la suerte de los pacientes y los miles de civiles atrapados allí.

La ONU calcula que en el complejo hospitalario hay unas 2.300 personas entre enfermos, personal médico y civiles desplazados por la guerra.

“La idea de que ellos (Israel) simplemente se detendrán y no harán nada no es realista. Esto no es un bombardeo masivo. Esto es diferente. Van a los túneles, van al hospital”, dijo Joe Biden.

“También traen incubadoras. Traen otras formas de ayudar a la gente en el hospital”, añadió.

La Casa Blanca ha acusado a Hamás de utilizar los hospitales de Gaza para operaciones militares, especialmente el de Al Shifa.

Más temprano el miércoles, la Casa Blanca dijo que no dio “el ‘OK’ a sus operaciones militares en torno al hospital”.

“Siempre fuimos muy claros con nuestros socios israelíes sobre la importancia de minimizar las pérdidas civiles”, dijo el portavoz John Kirby.

Estados Unidos brinda una gran ayuda militar a Israel y le ha ofrecido apoyo inquebrantable desde el ataque del 7 de octubre, bajo el argumento de que este país tiene el deber y la obligación de defenderse de Hamás, aunque al mismo tiempo se mostró preocupado por el elevado número de palestinos muertos.