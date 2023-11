El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este miércoles que el conflicto que mantienen Israel y Hamás en Gaza desde el pasado 7 de octubre se detendrá cuando el grupo islamista palestino “no tenga capacidad de asesinar”.

“Creo que esto se detendrá cuando Hamás no tenga la capacidad de asesinar, abusar y simplemente hacerle cosas horribles a los israelíes”, dijo Biden durante la rueda de prensa posterior a su encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en la bahía de San Francisco, y en la que según el estadounidense ambos líderes también hablaron del conflicto en Gaza.

Biden manifestó que, por el momento, no ha fijado un límite temporal para pedir al ejército israelí que cese su invasión terrestre del enclave palestino e insistió en que el fin del conflicto pasa por apostar por la “solución de los dos estados”, uno judío y otro árabe, de forma “realista”.

El papel de Estados Unidos en las últimas horas ha pasado, según el mandatario estadounidense, por tratar de intermediar junto a Qatar para que el grupo islamista palestino acepte la liberación de una parte del más de un centenar de rehenes que aún mantiene en cautiverio desde que invadiera y atacara el sur de Israel el 7 de octubre.

“Tengo ligeras esperanzas (...) He estado profundamente involucrado en avanzar en la negociación de los rehenes. No quiero adelantarme porque no sé qué ha pasado en las últimas cuatro horas”, añadió Joe Biden, aludiendo al tiempo que había estado reunido con Xi Jinping.

El Ministerio de Salud de Gaza estimó este miércoles que, al menos, 11.500 personas han muerto desde que se reabriera el conflicto, incluidos 7.870 mujeres y niños.