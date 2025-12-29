Junto a Netanyahu, Trump dice que Hamás debe desarmarse

Escucha la noticia
El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a exigir el desarme de Hamás al comienzo de su reunión del lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reafirmara que no renunciará a las armas.
“Es necesario que Hamás se desarme”, dijo Trump en su residencia en Florida, junto al primer ministro israelí, antes de la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.
El portavoz del brazo armado de Hamás reafirmó, sin embargo, que el grupo islamista “no renunciará” a sus armas.
Washington y mediadores regionales buscan acelerar el ritmo para poner en marcha la segunda fase del frágil alto al fuego, vigente desde octubre entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.
En el centro de las discusiones entre Trump y Netanyahu está el desarme de Hamás, una idea rechazada por el movimiento, que recientemente propuso “una congelación o almacenamiento de armas” y trasladó la responsabilidad a Israel.
“Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar por el desarme de las armas mortíferas de la ocupación, que han sido y siguen siendo utilizadas para exterminar a nuestro pueblo”, afirmó el lunes el nuevo Abu Obeida.
