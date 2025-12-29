El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablan con los periodistas en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hablan con los periodistas en la residencia Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Junto a Netanyahu, Trump dice que Hamás debe desarmarse
Resumen de la noticia por IA
Junto a Netanyahu, Trump dice que Hamás debe desarmarse

Junto a Netanyahu, Trump dice que Hamás debe desarmarse

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , volvió a exigir el desarme de Hamás al comienzo de su reunión del lunes con el primer ministro israelí, , después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reafirmara que no renunciará a las armas.

“Es necesario que Hamás se desarme”, dijo Trump en su residencia en Florida, , antes de la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: El brazo armado de Hamás reafirma que “no renunciará” a sus armas

El portavoz del brazo armado de reafirmó, sin embargo, que el grupo islamista “no renunciará” a sus armas.

Washington y mediadores regionales buscan acelerar el ritmo para poner en marcha la segunda fase del frágil alto al fuego, vigente desde octubre entre Israel y Hamás en la .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la mano y habla con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. (Chip Somodevilla / POOL / AFP)
/ CHIP SOMODEVILLA

, una idea rechazada por el movimiento, que recientemente propuso “una congelación o almacenamiento de armas” y .

“Llamamos a todas las partes implicadas a trabajar por el desarme de las armas mortíferas de la ocupación, que han sido y siguen siendo utilizadas para exterminar a nuestro pueblo”, afirmó el lunes el nuevo .

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC