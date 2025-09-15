El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (der.), y el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. (EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO).
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (der.), y el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. (EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO).
/ HAIM TZACH / GPO / HANDOUT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Marco Rubio dice que Hamás puede “rendirse esta noche” si quisiera terminar la guerra en Gaza
Resumen de la noticia por IA
Marco Rubio dice que Hamás puede “rendirse esta noche” si quisiera terminar la guerra en Gaza

Marco Rubio dice que Hamás puede “rendirse esta noche” si quisiera terminar la guerra en Gaza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El secretario de Estado de Estados Unidos, , aseguró este lunes en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro israelí, , que Hamás puede “rendirse esta noche” si quisiera acabar la guerra y dar paso a un “futuro mejor para la gente de Gaza”.

“Hamás puede rendirse esta noche, si quisiera. Deponer las armas. El problema es que son un grupo terrorista, un grupo bárbaro cuya misión declarada es la destrucción del Estado judío. Así que no contamos con que eso suceda”, dijo Rubio, quien insistió en que Hamás, a quienes se refirió como “animales”, debe dejar de existir.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Familias de rehenes acusan a Netanyahu de ser un obstáculo para acabar con la guerra en Gaza

Rubio, que no hizo ninguna referencia a las decenas de miles de civiles palestinos muertos en Gaza o la crisis humanitaria que afecta al enclave, dijo que EE.UU mantiene “vigentes” los mismos objetivos que antes: y el regreso de los 48 rehenes, tanto vivos como fallecidos.

Además, culpó a Hamás de mantener a los dos millones de gazatíes como “escudos humanos”, e insinuó que para acabar con los islamistas puede ser necesaria una última “operación militar concisa”, en lo que podría ser una alusión a la esperada toma militar israelí de la ciudad de Gaza.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitan el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025. (Foto: AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitan el Muro Occidental en la Ciudad Vieja de Jerusalén el 14 de septiembre de 2025. (Foto: AFP)

“Eliminarlos podría requerir, en última instancia, una operación militar concisa. Debemos recordar con quién estamos tratando: un grupo de personas que . Y cuando nos enfrentamos a esa dura realidad, por mucho que deseemos que haya una forma pacífica y diplomática (...) también tenemos que estar preparados para la posibilidad de que eso no suceda”, dijo Rubio.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC