El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que Estados Unidos le dará un “apoyo inquebrantable” a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento islamista armado Hamás, en el marco de su visita oficial a Jerusalén.

“El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado”, dijo Rubio a los periodistas, acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad”, agregó el funcionario norteamericano.

Netanyahu, por su parte, dijo que la visita de Rubio es un “mensaje claro” de que Estados Unidos apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense Donald Trump por su respaldo, calificándolo como “el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca”.

El secretario de Estado, por otro lado, acusó a aliados estadounidenses como Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino, y sostuvo que se trata en gran medida de gestos “simbólicos”.

“No tienen ningún impacto en absoluto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado”, afirmó.

Esta fotografía muestra al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante su reunión en la oficina del primer ministro en Jerusalén, el 15 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAIM TZACH / GPO / HAIM TZACH / GPO / HANDOUT

Rubio precisó que Trump quiere que la guerra de Gaza “termine”, lo que supondría la liberación de los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 y garantizar que Hamás “deje de ser una amenaza”.

Pero las conversaciones para terminar con la guerra se complicaron la semana pasada cuando la administración Trump fue sorprendida por un bombardeo israelí en Qatar, que tenía como blanco a dirigentes de Hamás que debían examinar una nueva propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

En el ataque murieron cinco palestinos miembros de Hamás y un policía qatarí.