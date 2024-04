La tensión es alta este jueves en los campus de Nueva York, donde han surgido nuevos focos de protesta estudiantil en solidaridad con Palestina, como en la Universidad de Nueva York (CUNY, pública) y hasta en el Instituto de Moda, que ahora tienen sus propios campamentos a imitación del de Columbia.

Esta tarde, la policía intervino en el campamento de la CUNY con la aparente intención de llevarse a estudiantes detenidos pero sin ánimos de cargar, y de hecho abandonaron su propósito ante la decidida oposición de los estudiantes y tras un forcejeo, según pudo comprobar EFE.

Los estudiantes de CUNY, perfectamente organizados, disponen de un servicio médico, con comida y cafés, además de grupos de música, y durante el día se han dedicado a confeccionar pancartas con lemas pro palestinos (muchos de ellos en español) y a levantar banderas palestinas, una de ellas de enorme tamaño colgada justo bajo la estadounidense que preside el campus.

Mientras tanto, hay incertidumbre sobre qué sucederá en Columbia, epicentro de todas las protestas, donde la próxima noche expira el plazo que se dio a los estudiantes para desmantelar su campamento, pero ahora ellos no reconocen el plazo.

La presidenta de Columbia, Nemat Shafik, se reunió el jueves con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y discutieron sobre “los problemas actuales en el campus”, dijo un portavoz de la universidad, sin dar más detalles, en lo que algunos ven como los prolegómenos para una intervención policial.

La universidad dijo que desde hace días un pequeño grupo “ha estado dialogando con organizadores estudiantiles para discutir las bases para desmantelar los campamentos”.

“Hay un proceso formal en marcha. Como ha dicho Shafik: ‘Tenemos muchas esperanzas de que estos debates tengan éxito. Si no es así, tendremos que considerar opciones para restaurar el campus de Columbia’”, dijo en una conferencia de prensa el portavoz de la universidad, Ben Chang.

Por su parte, los estudiantes dijeron en una rueda de prensa que permanecerán “en este campamento hasta lograr todas nuestras demandas. Y esta es nuestra posición con la universidad, que lo entiende muy bien”.

A su lado, aparecieron en un césped pequeñas banderas de Israel junto con algunas de EE.UU., además de fotografías de los secuestrados el pasado 7 de octubre, tras un ataque de Hamás a Israel que desató la guerra en Gaza.

La protesta por la guerra en Gaza que comenzó en Columbia la pasada semana se ha extendido rápidamente a la Universidad de Nueva York y a través de todo el país: California, Nuevo México, Connecticut, Chicago, Massachusetts, Texas, Minesota, Ohio, Washington y Rhode Island, donde se han realizado cientos de arrestos.

Son las protestas universitarias más multitudinarias y extendidas desde la guerra de Vietnam, y pueden crear serios problemas políticos al presidente Joe Biden en un año electoral.

Donald Trump ya está sacando rédito político del asunto, y este jueves, a la salida del tribunal, dijo: “Mira lo que pasa ahí delante, eso de Palestina e Israel, esas protestas y ese odio, mandan un mensaje horrible. Biden no sabe cómo manejarlo, no sabe ni hablar, ni poner dos frases juntas, no sabe qué hacer, y tenemos protestas por todas partes”, dijo.