La Universidad de Columbia dio este lunes a los estudiantes propalestinos que ocupan su campus un plazo de unas horas, hasta las 14:00 hora local (18:00 GMT), para abandonar el campamento so pena de ser suspendidos y no poder terminar el curso académico.

La carta de la universidad, que ha sido divulgada por varios grupos de activistas -entre ellos uno llamado Estudiantes de Columbia por la justicia en Palestina-, ofrece a los acampados la posibilidad de evitar esta medida extrema si acceden a abandonar el lugar, llevarse sus pertenencias y firmar un documento.

En ese documento, además de comprometerse a acatar las normas de la universidad -que según la dirección han sido violadas en siete aspectos diferentes durante la acampada-, los firmantes aceptan someterse a un proceso disciplinario que puede resultar en “sanciones más severas si se le encuentra responsable de conductas inapropiadas adicionales (...) incluyendo participar o retornar a actividades no autorizadas”.

Si el estudiante que abandona la acampada no firma ese documento, sufrirá igualmente represalias sabiendo además que la Universidad “ya ha identificado a muchos” de los participantes: “Si usted no se identifica al salir y no firma este documento, no podrá aspirar a completar el semestre en debida forma. Y si no lo abandona antes de las 2 de la tarde, será suspendido hasta una próxima investigación”.

A medida que se acerca la fecha de graduación el 15 de mayo, además de los exámenes finales, crece el nerviosismo por la posibilidad de que las acampadas propalestinas puedan perturbar cualquiera de estos momentos vitales en la universidad.

Con este ultimátum, parece que la universidad -epicentro de las protestas propalestinas- quiere evitar la imagen de la Policía entrando en el campus y desmantelando el campamento, un campamento que está en el centro del debate político y mediático desde hace dos semanas.