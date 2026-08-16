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Resumen

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Un helicóptero de bomberos sobrevuela una instalación de Wildberries en llamas tras un presunto ataque con dron ucraniano en el Parque Industrial de Koledino, cerca de Podolsk, en la región de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Un helicóptero de bomberos sobrevuela una instalación de Wildberries en llamas tras un presunto ataque con dron ucraniano en el Parque Industrial de Koledino, cerca de Podolsk, en la región de Moscú, Rusia, el 16 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia AFP

Los ataques entre Ucrania y Rusia dejaron al menos 19 muertos este domingo, en plena ofensiva cruzada con drones y misiles, que golpearon infraestructuras civiles a ambos lados del frente.

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