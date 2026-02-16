Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras viaja en el Air Force One, de camino a la Base Conjunta Andrews desde West Palm Beach, Florida, el 16 de febrero de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras viaja en el Air Force One, de camino a la Base Conjunta Andrews desde West Palm Beach, Florida, el 16 de febrero de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump dijo el lunes que espera que Ucrania llegue rápidamente a un acuerdo con Rusia, antes de las conversaciones previstas el martes en Ginebra entre Moscú y Kiev bajo el auspicio de Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rubio está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, dice Trump
EEUU

Rubio está “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un “acuerdo”, dice Trump

Antes de diálogo Rusia-Ucrania, Trump dice que Kiev debe negociar “rápido”
EEUU

Antes de diálogo Rusia-Ucrania, Trump dice que Kiev debe negociar “rápido”

Trump advierte a Irán sobre las “consecuencias de no alcanzar un acuerdo”
EEUU

Trump advierte a Irán sobre las “consecuencias de no alcanzar un acuerdo”

Tres muertos, entre ellos el agresor, en tiroteo durante un partido de hockey en EE.UU.
EEUU

Tres muertos, entre ellos el agresor, en tiroteo durante un partido de hockey en EE.UU.