Antes de diálogo Rusia-Ucrania, Trump dice que Kiev debe negociar “rápido”

“Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, rápido”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One, durante un vuelo hacia Washington.
Trump está presionando para poner fin al conflicto, desatado cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, pero dos rondas previas de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi no arrojaron señales de un avance.
El enviado especial de Trump Steve Witkoff y el yerno del mandatario Jared Kushner integrarán la delegación estadounidense, mientras que el exministro de Cultura ruso, Vladimir Medinski, encabezará el equipo de Moscú.
Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, representará a Kiev, junto con varios otros funcionarios.
La emergencia energética en Ucrania se está agravando al prolongarse los cortes de suministro también en el oeste del país, lo que ha llevado a que millones de personas vivan con sólo unas horas de electricidad al día debido a los ataques rusos contra la infraestructura esencial. (EFE)