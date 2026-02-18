Casa Blanca ve “avances significativos” en negociaciones de paz para Ucrania en Ginebra

La Casa Blanca consideró este miércoles que se han producido “avances significativos” en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, celebradas en Ginebra con la mediación de Estados Unidos, y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo “en el futuro”.

“Ayer hubo otra ronda de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Se lograron avances significativos por las partes”, dijo en una rueda de prensa la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt.

Según la portavoz de la Casa Blanca, “ambas partes acordaron informar a sus respectivos líderes y seguir trabajando juntos para alcanzar un acuerdo de paz, por lo que habrá otra ronda de conversaciones en el futuro”.

“El presidente (Donald Trump) y su equipo han dedicado una enorme cantidad de tiempo y energía a poner fin a esta guerra, que está muy lejos de Estados Unidos”, remarcó.

Las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense concluyeron hoy en la capital suiza la tercera ronda de conversaciones con vistas a lograr un fin duradero del conflicto, que el próximo martes cumplirá cuatro años sin visos aún de un pacto que satisfaga a Kiev y Moscú.

La tercera ronda de negociaciones sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos que tuvieron lugar en Ginebra, el 18 de febrero de 2026.

Un verdadero cese de las hostilidades representa la única vía hacia la paz, pero ésta parece imposible en lo inmediato.

Las escasas fuentes diplomáticas que han hecho algún escueto comentario en Ginebra coincidieron en que las reuniones fueron muy tensas y que Rusia no se movió en cuanto a sus exigencias, entre ellas que Ucrania le ceda territorio, concretamente la superficie de la región del Donbás que todavía no controla (en la actualidad ocupa prácticamente el 20 % de Ucrania).

Poco trascendió de las reuniones sostenidas este martes y miércoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó desde Kiev que hubo progreso en cuanto a definir la verificación de un eventual alto el fuego, pero que éste solo podrá hacerse realidad cuando haya voluntad política de Rusia.

