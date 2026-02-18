Casa Blanca ve “avances significativos” en negociaciones de paz para Ucrania en Ginebra

Escuchar
Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE. UU en las negociaciones de Ginebra. Foto: EFE/ Rustem Umerov en Telegram
Por Agencia EFE

La Casa Blanca consideró este miércoles que se han producido “avances significativos” en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, celebradas en Ginebra con la mediación de Estados Unidos, y adelantó la celebración de otras rondas de diálogo “en el futuro”.

