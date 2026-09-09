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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 9 de septiembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, fue positiva, pero que el principal obstáculo para la paz en Ucrania continúa siendo el “odio” entre Putin y el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

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