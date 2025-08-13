El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
Agencia EFE

Trump amenaza a Putin con "severas consecuencias" si no para la guerra en Ucrania tras la cumbre
El presidente de Estados Unidos, , amenazó este miércoles con “graves consecuencias” si el mandatario ruso, , no frena la guerra en tras la cumbre que ambos mantendrán el viernes en .

Sí, habrá consecuencias muy graves”, respondió al ser consultado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Zelensky y líderes europeos intentan influir en Trump antes de su reunión con Putin en Alaska

Trump y Putin se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que el republicano ha expresado su frustración por la negativa del Kremlin a detener los bombardeos en Ucrania, y ha amenazado con imponer nuevas sanciones a Rusia, país que ya enfrenta fuertes restricciones impuestas por Occidente.

El republicano admitió que no puede convencer a Putin de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere “poner fin a la guerra”.

Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha insistido en que no puede ser excluido de las negociaciones de paz.

Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Será un encuentro entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo”, declaró.

MÁS INFORMACIÓN: Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

El republicano aseguró que esa segunda reunión, de producirse, sería más importante que la primera.

Asimismo, Trump calificó de “muy buena” la llamada que mantuvo este miércoles con Zelensky y con líderes europeos, previa a la cumbre con Putin. El mandatario se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del viernes.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.

