Escuchar
(2 min)
El presidente Donald Trump durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

El presidente Donald Trump durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente Donald Trump durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)
El presidente Donald Trump durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de febrero de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL)
/ BONNIE CASH / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, auguró este lunes que habrá “buenas noticias” de la segunda reunión trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia para negociar el fin de la guerra esta semana.

TE PUEDE INTERESAR

Petro llevará a Trump una cesta con café y chocolates, símbolo de su política antidrogas
EEUU

Petro llevará a Trump una cesta con café y chocolates, símbolo de su política antidrogas

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente
Oriente Medio

La advertencia de Irán a EE. UU. que vuelve a encender la alerta de una guerra total en el Medio Oriente

Médico forense de Minneapolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio
EEUU

Médico forense de Minneapolis declara la muerte de Alex Pretti como homicidio

Trump dice antes de su reunión con Petro que el colombiano ha cambiado “mucho su actitud”
EEUU

Trump dice antes de su reunión con Petro que el colombiano ha cambiado “mucho su actitud”