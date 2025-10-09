El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 8 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 8 de octubre de 2025.
Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania
Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania

Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente declaró este jueves que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están “intensificando la presión” para poner fin a la guerra en Ucrania, después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso no lograran un alto el fuego.

“Sí, estamos intensificando la presión”, declaró el gobernante a la prensa en el Despacho Oval durante una reunión con su par finlandés Alexander Stubb.

“Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente”, añadió.

Esta semana, Trump anunció un , pero ha dicho que la guerra provocada por la ha sido mucho más difícil de resolver.

En agosto, , pero no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces, los ataques de Rusia en Ucrania han escalado.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Rusia dijo el miércoles que el impulso para alcanzar un se ha desvanecido después de la reunión con Trump.

El presidente de Finlandia dijo que confía en que Trump logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza.

“Creo que este será el próximo gran” acuerdo, dijo Stubb a los reporteros.

