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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
/ JIM LO SCALZO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que se reunió con el enviado especial de Moscú para las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, Kirill Dmitriev, y que habrá “un gran acuerdo” relacionado con el conflicto y que abarcará “más que solo a Ucrania”.

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