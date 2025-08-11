Donald Trump gesticula mientras se dirige a los medios de comunicación en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 11 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Agencia EFE
Trump dice que quiere organizar una reunión entre Putin y Zelensky
El presidente de Estados Unidos, , dijo este lunes que quiere organizar una reunión entre el gobernante de Rusia, , y el ucraniano, , tras su cita con el mandatario ruso que tendrá lugar el viernes en Alaska.

Trump indicó que cree que las conversaciones con Putin serán “constructivas” y adelantó que “inmediatamente, quizás en el avión, quizás al salir de la sala” del encuentro llamará “a los líderes europeos y a Zelensky”.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el afirmó que no sabe si estará o no presente en la futura conversación entre los gobernantes de las dos naciones en guerra, pero indicó: “En última instancia, voy a reunirlos a los dos en una misma sala”.

“Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido, pero hablaré con Zelensky. La próxima reunión será con Zelensky y Putin, o con Zelensky, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre los dos líderes”, aseguró.

Trump insistió en que , antes y después de la reunión con Putin, para informarles sobre el “tipo de acuerdo” de paz que busca el jefe del Kremlin, al tiempo que resaltó que no se inmiscuirá en el pacto que podrían aprobar ambas partes.

“No me toca a mí, les toca a ellos decidir qué firmar”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Brendan SMIALOWSKI / Andreas SOLARO / AFP)
Según Trump, el encuentro en Alaska podría “ser muy bueno” para avanzar en pos de poner fin a un conflicto que ha desangrado a las dos partes.

“Me gustaría ver un alto el fuego muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato”, afirmó el presidente estadounidense.

El mandatario añadió que “le pareció muy respetuoso” que Putin aceptara cruzar el Estrecho de Bering hasta el estado de Alaska, “en lugar de que la delegación estadounidense fuera a su país o incluso a una tercera nación”.

La reunión del viernes 15 de agosto y un presidente de EE.UU. desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022, aunque aún faltan los detalles logísticos por divulgar.

