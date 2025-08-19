El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Donald Trump dice que quiere ver “qué sucede” en la reunión bilateral entre Zelensky y Putin
Resumen de la noticia por IA
Donald Trump dice que quiere ver “qué sucede” en la reunión bilateral entre Zelensky y Putin

Donald Trump dice que quiere ver “qué sucede” en la reunión bilateral entre Zelensky y Putin

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de , , dijo este martes que quiere ver “qué sucede” en una reunión bilateral entre sus homólogos de y , y , antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

Vamos a intentar detenerla (la guerra), y creo que tenemos buenas posibilidades. Tuve una reunión muy exitosa con el presidente Putin, tuve una reunión muy exitosa con el presidente Zelensky, y entonces pensé que sería mejor que se reunieran sin mí, solo para ver qué pasa. Quiero ver qué sucede”, explicó Trump en el programa radiofónico del periodista conservador Mark Levin al referirse a las cumbres en las que participó el viernes y el lunes pasados.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Putin propone reunirse con Zelensky en Moscú, afirman fuentes cercanas a las negociaciones

Tienen una relación difícil, muy mala, muy mala. Y ahora veremos cómo les va y, si es necesario, y probablemente lo será, pero si es necesario, entonces asistiré (a una reunión trilateral) y probablemente podré cerrarlo (el conflicto). Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están en proceso de organizarla y vamos a ver qué sucede”, añadió el mandatario republicano.

Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse ayer con Zelensky y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral entre los líderes ruso y ucraniano para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

Sobre su polémica cumbre con Putin en Alaska el viernes pasado, el republicano aseguró que el presidente ruso le reafirmó, sin él pedírselo, en su teoría de que si él, y no Joe Biden, hubiera estado en la Casa Blanca en 2022 Moscú no habría iniciado la invasión de Ucrania.

Sobre las acusaciones de que durante su primer mandato fue “blando” con Rusia, Trump subrayó que la invasión de Crimea y la nula respuesta militar de Washington se produjo con Barack Obama en el poder.

MÁS INFORMACIÓN: Guerra en Ucrania: qué tan reales son las chances de una cumbre tripartita entre Putin, Zelensky y Trump

Si yo hubiera cedido esa tierra (Crimea), hubiera estado en la portada de todos los periódicos durante los próximos veinte años. Cuando Obama la cedió, ni siquiera hablaron de ello”, afirmó Trump con indignación.

El jefe de Estado estadounidense, que no ha ocultado su deseo de que le concedan el Nobel de Paz por sus esfuerzos diplomáticos para desactivar conflictos, aseguró que en este mandato ha intervenido con éxito en seis contiendas y también en otra que quiere mantener en secreto.

Hay otra (contienda) de la que no puedo hablar, que detuve antes de que empezara, y fue un honor hacerlo. ¿Sabes?, salvé a mucha gente, salvé a cientos de miles e incluso millones de personas. Es una buena sensación”, aseguró el presidente de EE.UU.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC