El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Donald Trump dice que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo de paz en Ucrania
El presidente de , , dijo este lunes que cree que se está “más cerca que nunca” de lograr un acuerdo de paz en después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el mandatario ucraniano, , y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, dijo Trump durante un acto en la Casa Blanca antes de explicar que hoy mantuvo una “muy buena conversación” con líderes europeos.

El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un “apoyo enorme” por parte de los aliados en Europa. “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin”.

En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien”, indicó.

Las declaraciones de Trump coinciden con afirmaciones de altos funcionarios de la Administración, que calificaron este lunes de “realmente positivas en casi todos los aspectos” a las conversaciones en Berlín entre los enviados estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y funcionarios europeos.

Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de “nivel platino” durante el diálogo de dos días en la capital alemana, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Los funcionarios explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

El plan de paz respaldado por Trump, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

Este acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense, algo que Trump estaría dispuesto a hacer.

La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios afirmaron que ha habido avances, subrayaron que las decisiones finales quedarán en manos de Kiev y Moscú.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya, que han vuelto a enfrentarse en la frontera, la mayor escalada desde julio de un histórico conflicto que ahora deja más de una decena de fallecidos y medio millón de desplazados. (EFE)
