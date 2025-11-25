El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de indulto al pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de indulto al pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025. Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP
Trump dice que “solo” se reunirá con Putin y Zelensky cuando acuerdo de paz sea definitivo
Trump dice que "solo" se reunirá con Putin y Zelensky cuando acuerdo de paz sea definitivo

Trump dice que “solo” se reunirá con Putin y Zelensky cuando acuerdo de paz sea definitivo

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este martes que quiere reunirse “pronto” con sus homólogos de Ucrania y Rusia, y , respectivamente, pero “solo” una vez el plan de paz para poner fin a la guerra entre estos dos países sea “definitivo”.

“Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelensky y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final”, escribió Trump en un mensaje en su plataforma, TruthSocial.

El mandatario norteamericano aseguró que su equipo ha logrado “avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania”.

PUEDES VER: El plan secreto de 28 puntos de EE. UU.: así quiere Trump cerrar la guerra en Ucrania (y por qué sería una “victoria” para Rusia)

“El , redactado por Estados Unidos, se ha perfeccionado con aportaciones adicionales de ambas partes, y solo quedan algunos puntos de desacuerdo”, añadió Trump.

Con el objetivo de poner fin a este plan de paz, el jefe de Estado de EE.UU. ordenó a su enviado especial, , que se reúna con Putin en Moscú y, al mismo tiempo, que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se reúna con los ucranianos.

Según dijo Trump, él recibirá cualquier avance que se desprenda de esos encuentros junto con el vicepresidente, ; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, , y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Este acuerdo, que, forzaría a Ucrania a reducir su Ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente.

Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre Estados Unidos y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de diecinueve puntos, más favorable para Kiev y sus socios europeos, pero Moscú acusa a la iniciativa de intentar .

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

