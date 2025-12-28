Trump dice que tuvo “muy productiva” llamada telefónica con Putin antes de reunirse con Zelensky

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este domingo que sostuvo una conversación “productiva” con su homólogo ruso Vladimir Putin, apenas horas antes de recibir en Florida al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien busca la aprobación a un nuevo plan para poner fin a la guerra con Rusia.

El renovado tono optimista de Trump se produce a pesar del escepticismo en Europa sobre las intenciones de Putin, después de que Moscú lanzara otro bombardeo masivo en Kiev el sábado, cuando Zelensky viajaba a Florida.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Zelensky espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Trump este domingo en Florida

“ Acabo de tener una muy buena y productiva llamada telefónica con el presidente de Rusia, Putin ”, dijo Trump en su plataforma Truth Social poco antes de recibir a Zelensky a las 13H00 locales (18H00 GMT) en su residencia en Mar-a-Lago.

Será el primer encuentro cara a cara de los dos dirigentes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelensky de misiles Tomahawk de largo alcance.

Tras el encuentro que debe durar una hora, ambos mandatarios conversarán por teléfono con dirigentes europeos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo 28 de diciembre en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes. (AFP)

El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.

MÁS INFORMACIÓN: Trump y Zelensky llamarán a dirigentes europeos tras su reunión en Florida

Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelensky dijo esperar que las conversaciones sean “muy constructivas” y afirmó que Putin mostró sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.

“Esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz”, señaló.

Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastado por los combates y decenas de miles de personas han muerto.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)