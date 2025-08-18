El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en Turnberry, al suroeste de Escocia, el 27 de julio de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en Turnberry, al suroeste de Escocia, el 27 de julio de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump dice que Zelensky puede acabar guerra “casi de inmediato” si descarta Crimea y la OTAN
Resumen de la noticia por IA
Trump dice que Zelensky puede acabar guerra “casi de inmediato” si descarta Crimea y la OTAN

Trump dice que Zelensky puede acabar guerra “casi de inmediato” si descarta Crimea y la OTAN

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , dijo este domingo que su homólogo ucraniano, , con el que se reunirá mañana en la Casa Blanca, puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta a Crimea y a la OTAN.

Zelensky “puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando” dijo Trump en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de “recuperar” Crimea y de “entrar en la OTAN”, y finalizó con la frase “algunas cosas nunca cambian”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

PUEDES VER: Rusia hizo “algunas concesiones” respecto a cinco regiones ucranianas, dice Witkoff


“Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama (sic) (hace 12 años, sin un solo disparo) y ”, escribió el mandatario estadounidense.

Trump también aludió a la jornada de reuniones de mañana con los y aseguró que es un “gran día en la Casa Blanca”, que nunca ha recibido a tantos a la vez y que es un “honor para Estados Unidos”.

Tras , el pasado viernes en Alaska (EE.UU.), el estadounidense abogó por un acuerdo de paz directo entre los dos países en conflicto, al relegar el alto al fuego inicial que exigía para Rusia y que sigue reclamando Zelensky.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / RalfF HIRSCHBERGER / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / RalfF HIRSCHBERGER / AFP)

Se espera que en las reuniones de mañana en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las y las garantías de seguridad para Ucrania.

Viajarán a Washington la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, respectivamente; y los jefes de Gobierno de Alemania, Reino Unido e Italia, en su orden: Friedrich Merz, Keir Starmer y Giorgia Meloni.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC