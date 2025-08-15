El presidente Donald Trump habla con la presa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
El presidente Donald Trump habla con la presa en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2025.
Trump: “Europa no me dice qué hacer pero van a estar involucrados” en la paz de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que los líderes europeos no le dicen lo que tiene que hacer, pero aseguró que van a estar involucrados en las negociaciones sobre una tregua en Ucrania con su homólogo ruso, , que darán comienzo en unas horas en Alaska.

“Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participará en el proceso, ”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One de camino a la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage (Alaska), donde se encontrará con Putin.

PUEDES VER: Donald Trump viaja a Alaska para reunirse con Vladimir Putin


El mandatario explicó que su objetivo principal es que Kiev y Moscú lleguen a un armisticio que permita avanzar hacia el fin definitivo del conflicto.

. No sé si será hoy, pero me gustaría que fuera hoy. Todos dicen que no puede ser hoy, pero solo digo que quiero que se detenga la matanza. Estoy en esto para detener la matanza”, declaró.

En este sentido, el republicano ha insistido en varias ocasiones que él no va a negociar en el nombre de Ucrania: “Estoy aquí para hacer que se sienten a la mesa”, apuntó al respecto.

Trump se reunió el pasado miércoles con líderes europeos, quienes le trasladaron al gobernante estadounidense su posición común frente a Putin.

Además de mandatarios como el alemán, Friedrich Merz, junto al que se encontraba Zelensky, también participaron en el diálogo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Según explicó el líder francés, Emmanuel Macron, de su país a Rusia para alcanzar la paz, una vía a la que Kiev se ha opuesto desde el primer momento.

El estadounidense ha dejado abierta la puerta a que después de la cumbre de este viernes se celebre una segunda en la que y ha dicho que informará a sus aliados del Viejo Continente sobre el diálogo con Putin este viernes.

