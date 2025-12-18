El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con la ayuda de sus aliados europeos, ha logrado restablecer las relaciones con Donald Trump en los últimos meses.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con la ayuda de sus aliados europeos, ha logrado restablecer las relaciones con Donald Trump en los últimos meses.
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump insta a Ucrania a “moverse rápidamente” para alcanzar acuerdo
Resumen de la noticia por IA
Trump insta a Ucrania a “moverse rápidamente” para alcanzar acuerdo

Trump insta a Ucrania a “moverse rápidamente” para alcanzar acuerdo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , instó el jueves a a “moverse rápidamente” en las negociaciones sobre un plan destinado a poner fin al conflicto con Rusia.

Los negociadores “están cerca de lograr algo, pero espero que Ucrania se mueva rápidamente. (...) Cada vez que tardan demasiado, Rusia cambia de opinión”, dijo el presidente estadounidense durante un intercambio con la prensa en el Despacho Oval.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Este fin de semana tendrá lugar en Miami un encuentro entre emisarios rusos y estadounidenses sobre la guerra en Ucrania.

PUEDES VER: Putin asegura que Rusia conquistará “territorios históricos rusos” en Ucrania si fracasa la diplomacia

La presidencia estadounidense no ha aportado ningún detalle sobre la composición de las delegaciones.

Según el sitio Politico, Estados Unidos estará representado por el enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, mientras que Rusia debería enviar al emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev.

Esta nueva ronda de conversaciones se llevará a cabo después de que constatara “avances” para un compromiso entre Kiev y Washington sobre el contenido de un plan que se propondrá a Moscú para poner fin a los combates.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ

Ese plan fue ultimado tras reuniones en Berlín entre responsables estadounidenses, ucranianos y europeos.

No obstante, el presidente ucraniano advirtió que, a su juicio, Rusia se prepara para un nuevo “año de guerra” en 2026.

Por su parte, el presidente ruso, , afirmó el miércoles que los objetivos de su ofensiva en Ucrania “se alcanzarán sin ninguna duda”.

LEE TAMBIÉN: Rusia rechaza categóricamente el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania

Se desconocen los detalles del plan estadounidense después de que fuera revisado en Berlín con los ucranianos, pero Kiev ha hecho saber que implicaba concesiones territoriales por su parte.

, por su lado, ha asegurado que la última propuesta contenía garantías de seguridad “muy sólidas”, a su juicio favorables para Ucrania y aceptables para Rusia, pero no se ha filtrado ningún detalle.

El documento original de Washington había sido percibido por Kiev y los europeos como ampliamente favorable a las posiciones del Kremlin.

Ucrania publicó el video exacto en el que un dron naval Sea Baby impacta contra el petrolero ruso Dashan, un buque “encubierto” que operaba bajo bandera de las Islas Comoras para evadir sanciones occidentales. #Ucrania #Rusia #SeaBaby #GuerraUcraniaRusia #PetroleroRuso #AtaqueDron #Novorossiysk #ÚltimaHora Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales Ucrania ataque dron Sea Baby petrolero ruso atacado ataque naval Ucrania Rusia flota secreta rusa sanciones guerra en Ucrania 2025 Novorossiysk ataque petrolero Sea Baby dron naval ucraniano economía rusa petróleo guerra ataque ucrania petrolero Dashan

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC