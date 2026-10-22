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Resumen

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Elon Musk escucha al presidente estadounidense Donald Trump mientras habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC. (Foto de Jim WATSON / AFP)
Elon Musk escucha al presidente estadounidense Donald Trump mientras habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC. (Foto de Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, para pedirle que levantara las limitaciones impuestas a la versión militar del sistema satelital Starlink en Ucrania, informó este jueves The Wall Street Journal.

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