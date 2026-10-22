El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, para pedirle que levantara las limitaciones impuestas a la versión militar del sistema satelital Starlink en Ucrania, informó este jueves The Wall Street Journal.

​De acuerdo con el diario, que cita a funcionarios estadounidenses, Trump expresó a Musk su frustración por el límite de velocidad impuesto a los equipos conectados a la red, que perdían la conexión cuando superaban las 100 millas por hora (unos 160 km/h) lo que mermaba la efectividad de los drones de ataque y de los interceptores ucranianos frente a las ofensivas rusas.

Fuentes oficiales de Washington y Kiev señalaron al rotativo que el servicio comenzó a operar con mayor normalidad este jueves tras la conversación, aunque algunos representantes ucranianos precisaron que aún no funciona con total normalidad.

​La llamada se produjo después de que el mismo diario asegurara que Musk ordenó ralentizar el servicio, en medio de versiones contradictorias entre SpaceX y la Casa Blanca sobre si el magnate actuó por cuenta propia o a petición de la Administración.

Por su parte, Trump ha negado haber ordenado el bloqueo o conocer la procedencia de la instrucción, tras días de críticas de su Administración y de Musk a Kiev por sus ataques a refinerías rusas de diésel.

​Anoche, Rusia lanzó otra andanada masiva de ataques contra Kiev, la capital de Ucrania, apenas un día después de que Moscú dijera haber aceptado mantener conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la guerra.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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