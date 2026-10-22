El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó por teléfono al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, para pedirle que levantara las limitaciones impuestas a la versión militar del sistema satelital Starlink en Ucrania, informó este jueves The Wall Street Journal.
De acuerdo con el diario, que cita a funcionarios estadounidenses, Trump expresó a Musk su frustración por el límite de velocidad impuesto a los equipos conectados a la red, que perdían la conexión cuando superaban las 100 millas por hora (unos 160 km/h) lo que mermaba la efectividad de los drones de ataque y de los interceptores ucranianos frente a las ofensivas rusas.
Fuentes oficiales de Washington y Kiev señalaron al rotativo que el servicio comenzó a operar con mayor normalidad este jueves tras la conversación, aunque algunos representantes ucranianos precisaron que aún no funciona con total normalidad.
La llamada se produjo después de que el mismo diario asegurara que Musk ordenó ralentizar el servicio, en medio de versiones contradictorias entre SpaceX y la Casa Blanca sobre si el magnate actuó por cuenta propia o a petición de la Administración.
Por su parte, Trump ha negado haber ordenado el bloqueo o conocer la procedencia de la instrucción, tras días de críticas de su Administración y de Musk a Kiev por sus ataques a refinerías rusas de diésel.
Anoche, Rusia lanzó otra andanada masiva de ataques contra Kiev, la capital de Ucrania, apenas un día después de que Moscú dijera haber aceptado mantener conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la guerra.
El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)
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