El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Ralf HIRSCHBERGER / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Ralf HIRSCHBERGER / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Donald Trump quiere reunión tripartita con Putin y Zelensky “casi inmediatamente”
Resumen de la noticia por IA
Donald Trump quiere reunión tripartita con Putin y Zelensky “casi inmediatamente”

Donald Trump quiere reunión tripartita con Putin y Zelensky “casi inmediatamente”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , anunció el miércoles que quiere organizar una segunda reunión con su homólogo ruso, , poco después de la cumbre del viernes en , esta vez con la participación del dirigente ucraniano, .

Se pueden conseguir grandes cosas en la primera reunión, será una reunión muy importante, pero prepara el terreno para una segunda reunión”, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump amenaza a Putin con “severas consecuencias” si no para la guerra en Ucrania tras la cumbre

Trump prevé reunirse con Putin el viernes en una base militar estadounidense en Alaska para intentar encontrar una solución a la guerra que Moscú libra en Ucrania desde hace más de tres años.

Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápidamente”, declaró a periodistas.

Me gustaría tenerla casi inmediatamente, y tendremos rápidamente una segunda reunión entre el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo, si quieren que yo esté presente”, añadió.

Sin embargo, el presidente estadounidense declaró que podría cancelar la reunión, dependiendo del resultado de su encuentro con Putin el viernes.

Si considero que no es apropiado celebrarla porque no hemos obtenido las respuestas necesarias, entonces no habrá una segunda reunión”, declaró.

También advirtió que Rusia se enfrentaría a “consecuencias muy graves” si no acepta poner fin a la guerra. No entró en detalles.

Cuando un periodista le preguntó si creía que sería capaz de convencer a Putin de que deje de atacar a civiles en Ucrania, Donald Trump respondió que había tenido esta conversación varias veces con su homólogo ruso.

MÁS INFORMACIÓN: Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Negociarán el mapa de Ucrania a espaldas de Kiev?

Y luego llego a casa y veo que un cohete impactó en una residencia de ancianos, o un cohete impactó en un edificio de apartamentos, y hay gente muerta en la calle. Así que creo que la respuesta es no”, afirmó.

El presidente también declaró que tuvo una “muy buena llamada” telefónica con dirigentes europeos, incluido Zelensky, para hablar de la cumbre del viernes.

Le daría un 10” a la llamada, “muy, muy amable”, declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center, un prestigioso centro cultural de Washington.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC