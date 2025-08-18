Trump recibe a Zelensky antes de reunión crucial para tratar de buscar la paz en Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Vistiendo con una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, Zelensky fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.

Antes de la llegada de Zelensky, arribaron también a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelensky y que, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

Se prevé que durante la reunión con Zelensky, Trump transmita las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladimir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, Washington, DC, EE. UU., el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER

Se cree además que Trump, que tras verse con Putin parece haber descartado la posibilidad de un alto el fuego preventivo, podría presentar a su vez una oferta de garantía de seguridad a Kiev ante posibles invasiones futuras.

El objetivo del presidente estadounidense pasa aparentemente por lograr además que Zelensky y Putin se vean cara a cara para sellar la paz.

El viaje de los líderes europeos a Washington para mostrar su apoyo a Zelensky se produce después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar “jugando” con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por EE.UU.