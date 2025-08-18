Donald Trump saluda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de su reunión con los líderes europeos en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS
Donald Trump saluda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, antes de su reunión con los líderes europeos en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump recibe a Zelensky antes de reunión crucial para tratar de buscar la paz en Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Trump recibe a Zelensky antes de reunión crucial para tratar de buscar la paz en Ucrania

Trump recibe a Zelensky antes de reunión crucial para tratar de buscar la paz en Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, , antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Vistiendo con una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, Zelensky fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Antes de la , arribaron también a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

PUEDES VER: Zelensky insta a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelensky y que, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

Se prevé que durante la reunión con Zelensky, Trump transmita las condiciones propuestas para , en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, Washington, DC, EE. UU., el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca, Washington, DC, EE. UU., el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
/ WILL OLIVER

Se cree además que Trump, que tras verse con Putin parece haber descartado la posibilidad de un alto el fuego preventivo, podría presentar a su vez una oferta de garantía de seguridad a Kiev ante posibles invasiones futuras.

El objetivo del presidente estadounidense pasa aparentemente por lograr además que .

El viaje de los líderes europeos a Washington para mostrar su apoyo a Zelensky se produce después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar “jugando” con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC