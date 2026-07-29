El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión en Washington, DC, el 28 de julio de 2026. (Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su reunión en Washington, DC, el 28 de julio de 2026. (Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania / AFP)
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Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su reunión con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, el martes fue “buena” e insistió en que le gustaría ver el fin de la guerra con Rusia, una promesa de campaña que el republicano aún no ha podido cumplir.

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