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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Ralf HIRSCHBERGER / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Ralf HIRSCHBERGER / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este sábado a los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodymyr Zelensky y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y expresó su deseo de que sea antes del “duro invierno”.

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