Estados Unidos alegó este jueves que, pese a las críticas rusas, no hay pruebas de que la munición con uranio empobrecido que decidió entregar a Ucrania provoque cáncer.

La portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, señaló en una conferencia de prensa que tanto los estadounidenses Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) coinciden con esa postura.

“Los CDC han constatado aquí que no hay pruebas de que las municiones de uranio empobrecido provoquen cáncer. La OMS informa que no hay un incremento de leucemia u otros cánceres tras una exposición a uranio empobrecido. E incluso el OIEA ha destacado de forma inequívoca que no hay un vínculo”, apuntó.

Estados Unidos anunció el miércoles un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania valorado en 175 millones de dólares y que por primera vez incluye munición con uranio empobrecido. Esa munición, de 120 milímetros de calibre, va destinada para los tanques Abrams.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que el suministro de estos proyectiles por parte de EE.UU. es una “muy mala noticia” por las consecuencias para la población del territorio en la que va a ser empleada la munición.

Esas municiones, según la diplomacia rusa, causan “una nube radiactiva en movimiento y pequeñas partículas de uranio se depositan en el tracto respiratorio, los pulmones y el esófago, se acumulan en los riñones y el hígado, causan cáncer y provocan la inhibición de las funciones de todo el organismo”.

Los proyectiles con uranio empobrecido tienen mayor capacidad para perforar blindados y su uso ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido debido a sus posibles impactos en la salud y el medioambiente.

“Están destinados a perforar tanques y a ser usados de forma muy efectiva en el campo de batalla. Son rondas estándar de municiones. Las usarán los tanques Abrams y muchos ejércitos alrededor del mundo usan uranio empobrecido. (...) Pensamos que son las más efectivas para afrontar los tanques rusos y que ayudarán a los ucranianos a defender su territorio”, concluyó la portavoz del Pentágono.