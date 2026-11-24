El Pentágono ha retrasado el envío a Ucrania de 60 interceptores de los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que ya estaba acordada por Estados Unidos, según pudo saber este martes el periódico británico Financial Times (FT).

Se trata de interceptores PAC-3 y PAC-2 - diseñados en EE.UU. y financiados por los aliados occidentales de Kiev-. A pesar de que algunos están almacenados en arsenales europeos, el secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, mantiene el bloqueo porque Washington tiene la última palabra al tratarse de la exportación de material de fabricación estadounidense.

“Es fundamental que Estados Unidos autorice la transferencia de misiles para los sistemas Patriot que nuestros socios ya han pagado”, declaró el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El retraso se produce en un momento en que Ucrania se enfrenta a una intensificación de los ataques aéreos rusos contra sus ciudades e infraestructuras importantes de cara al invierno.

La información del FT subraya, según sus fuentes, que el hecho de que las lanzadoras de misiles Patriot estén vacías significa que prácticamente todos los misiles balísticos lanzados por Rusia alcanzan su objetivo dentro de Ucrania.

Vista del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mientras recibe envío de sistemas antimisiles Patriot. Foto: EFE/Jens Buettner/Pool

La asignación pendiente de interceptores PAC-3 -la defensa más eficaz de Ucrania frente a los misiles balísticos rusos- incluye ocho unidades cuya entrega estaba prevista para septiembre, 10 para octubre y 10 para noviembre, además de otras 12 programadas para diciembre.

Ninguno de estos cuatro envíos ha sido aprobados aún para su entrega, según una persona familiarizada con este asunto y citada por el rotativo.

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