Emmanuel Macron asegura tener “grandes dudas” sobre la “voluntad de paz” de Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, mostró este lunes su escepticismo sobre la “voluntad de paz” de su homólogo ruso, Vladímir Putin, frente a la guerra en Ucrania, aunque celebró la posibilidad de una reunión bilateral entre Moscú y Kiev.

“ (Putin) No da ninguna señal de querer la paz (...) Tengo grandes dudas de la voluntad de paz del presidente ruso ”, afirmó Macron en declaraciones a la prensa después de una reunión de varias horas entre los líderes europeos, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el estadounidense, Donald Trump.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Sin embargo, el mandatario francés celebró la posibilidad de una reunión bilateral entre Zelensky y Putin que podría darse en las próximas semanas para luego dar paso a un encuentro trilateral que también incluya a Trump. “El presidente Trump cree a su alcance lograr un acuerdo y yo quiero creerlo”, agregó.

La reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia debería ocurrir en las siguientes dos semanas y por el momento se conoce que funcionarios designados por Trump trabajan en el formato para que esta sea posible.

Macron también destacó la necesidad de “volver a poner Europa en la mesa” de negociaciones y expresó su voluntad de “ampliar las conversaciones” a los socios europeos de Ucrania: “Es la seguridad de los europeos la que está en juego”, recordó.

Precisamente esta expansión del diálogo era una de los objetivos de los líderes europeos que acompañaron hoy a Zelensky en la Casa Blanca y que debatieron con Trump la situación en Ucrania en una reunión que el mandatario estadounidense interrumpió para llamarse con Putin.

MÁS INFORMACIÓN: Vladimir Putin le dijo a Trump que está listo para reunirse con Volodymy Zelensky

Además de Macron, asistieron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

A pesar de mostrarse “prudente”, el presidente francés reconoció como un “avance” la “voluntad de hablar de problemas de fondo”. “Estamos muy lejos de cantar victoria, pero cuando veo cómo estábamos hace unos días creo que hemos logrado una buena unidad entre Ucrania y Europa y una convergencia entre Europa, Ucrania y Estados Unidos con las garantías de seguridad y con una voluntad de trabajar conjuntamente”.

VIDEO RECOMENDADO