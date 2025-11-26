Enviado de Trump Steve Witkoff viajará a Moscú para intentar cerrar un acuerdo sobre Ucrania

Steve Witkoff, el emisario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a Moscú la semana que viene para reunirse con Vladimir Putin e intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Ucrania, confirmó este miércoles el Kremlin.

Trump anunció que su enviado especial discutirá con el presidente ruso “algunos puntos de desacuerdo”.

El Kremlin confirmó la visita de Witkoff y de otros representantes estadounidenses la semana que viene, aunque no especificó sus nombres.

En un mensaje en la red Truth Social, Trump indicó que solo se reunirá con Putin y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky “cuando el acuerdo para terminar esta guerra esté concluido o haya alcanzado las fases finales”.

Trump respaldó además a Witkoff después de que Bloomberg revelara una conversación telefónica suya en la que aconseja a un asesor de Putin sobre cómo dialogar con el presidente estadounidense sobre Ucrania, y la calificó de “forma estándar de negociación”.

El pasado fin de semana, representantes de Washington, Kiev y sus aliados europeos se reunieron en Ginebra para hablar del controvertido plan inicial de Trump de 28 puntos y desde entonces se han intensificado las conversaciones.

“Lo vamos a lograr”, aseguró Trump el martes. “Estamos muy cerca de un acuerdo”, insistió.

El plan inicial de Estados Unidos, considerado muy favorable para Rusia, fue reemplazado por otro que tiene más en cuenta los intereses de Ucrania. Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP que la nueva versión es “significativamente mejor”.

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, declaró en la televisión pública rusa que “algunos puntos” del plan estadounidense podían “considerarse positivos”. “Pero muchos otros requieren un debate específico entre expertos”, añadió.

También aseguró que Moscú aún no lo había discutido “en detalle con nadie” y consideró “inútiles” los esfuerzos de los europeos por desempeñar un papel en la resolución del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), habla con el enviado especial Steve Witkoff en Nueva York, el 7 de septiembre de 2025. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “Europa debe mantener la presión sobre Rusia hasta que se alcance una paz justa y duradera”.

“Y quiero ser muy clara: Europa estará al lado de Ucrania y la apoyará en cada paso”, añadió.

El secretario del Ejército estadounidense Dan Driscoll se reunió el lunes y martes con representantes rusos en Abu Dabi y afirmó que “las conversaciones van bien”. Ahora tiene previsto reunirse con los ucranianos.

Entre tanto, el conflicto, que comenzó con la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, continúa.

En Kiev, una nueva ola de drones y misiles rusos causó al menos siete muertos el martes de madrugada.

En la ciudad de Zaporiyia, en el sur, un ataque ruso dejó al menos 19 heridos de madrugada, según el último balance del mediador ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets.

“Entendimiento”

Trump anunció inicialmente que Ucrania tendría que aprobar su plan el próximo jueves, día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El plan inicial incluía numerosas demandas rusas, como la prohibición de que Ucrania se integre alguna vez a la OTAN y la exigencia de que ceda nuevos territorios a Rusia.

Sin embargo, la versión inicial ha sido modificada teniendo en cuenta los intereses de Ucrania.

Un alto funcionario ucraniano cercano a las negociaciones dijo a la AFP que el nuevo borrador permite a Kiev mantener un ejército de 800.000 soldados, en vez de 600.000.

El negociador ucraniano Rustem Umerov señaló por su parte que con Estados Unidos hay “entendimiento común sobre lo esencial” del plan, aunque los detalles tendrán que resolverse en conversaciones directas entre Zelensky y Trump.

El ejército ruso ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, que ha quedado devastada en gran parte por los combates. Decenas de miles de civiles y militares han muerto y millones han huido del este del país.

Ivan Zadontsev, sargento de las fuerzas ucranianas, se muestra escéptico respecto a las negociaciones.

“Estamos cansados de la guerra”, dijo a la AFP, y teme que la propuesta inicial de Estados Unidos suponga una “mala paz”.